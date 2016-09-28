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В НАТО закликали РФ вжити заходів для припинення насильства в Алеппо

Середа, 28 вересня 2016, 06:16

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Росію вжити заходів для припинення насильства в сирійському місті Алеппо.

Про це він сказав в ході брифінгу в Братиславі 27 вересня, передає "Радіо Свобода".

"Ця жахлива атака потрясла нас всіх. Насилля, яке ми також бачили під час нападу на колону гуманітарну допомогу є неприйнятними. Це нахабне порушення міжнародного права, яке свідчить про необхідність шукати дипломатичних і мирних рішень щодо кризи у Сирії. Я приєднуюся до міжнародних закликів до Росії, щоб вона продемонструвала реальні зусилля задля припинення насилля і доставки гуманітарної допомоги до Алеппо", - сказав він.

У Сирії урядові війська у вівторок почали наземну операцію по відновленню контролю над оточеним містом Алеппо, де зараз знаходиться близько 250 000 цивільних.

Сили сирійського президента Башара аль-Асада зайняли центр міста, який з 2012 року розділений - урядові сили контролюють західну частину Алеппо, повстанці - східну.

Сирійська армія 22 вересня анонсувала операцію по відновленню контролю над східною частиною Алеппо. Це сталося на наступний день після припинення перемир'я, досягнутого за посередництва Росії і США. Обидві сторони звинуватили одна одну в припиненні режиму тиші.

Після цього сирійська і російська авіація наносили удари по східним передмістям Алеппо, в результаті чого, за повідомленнями спостерігачів з прав людини в Сирії, загинули понад 200 осіб.

Теми: РосіяНАТОСирія
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