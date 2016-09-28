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В НАТО призвали РФ принять меры для прекращения насилия в Алеппо

Среда, 28 сентября 2016, 06:16

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию принять меры для прекращения насилия в сирийском городе Алеппо.

Об этом он сказал в ходе брифинга в Братиславе 27 сентября, передает "Радио Свобода".

"Эта ужасная атака потрясла нас всех. Насилие, которое мы также видели во время нападения на колонну гуманитарной помощи, неприемлемо. Это наглое нарушение международного права, свидетельствует о необходимости искать дипломатические и мирные решения относительно кризиса в Сирии. Я присоединяюсь к международным призывам к России, чтобы она продемонстрировала реальные усилия для прекращения насилия и доставки гуманитарной помощи в Алеппо", - сказал он.

В Сирии правительственные войска во вторник начали наземную операцию по восстановлению контроля над окруженным городом Алеппо, где сейчас находится около 250 000 гражданских.

Силы сирийского президента Башара аль-Асада заняли центр города, который с 2012 года разделен - правительственные силы контролируют западную часть Алеппо, повстанцы - восточную.

Сирийская армия 22 сентября анонсировала операцию по восстановлению контроля над восточной частью Алеппо. Это произошло на следующий день после прекращения перемирия, достигнутого при посредничестве России и США. Обе стороны обвинили друг друга в прекращении режима тишины.

После этого сирийская и российская авиация наносили удары по восточным пригородам Алеппо, в результате чего, по сообщениям наблюдателей по правам человека в Сирии, погибли более 200 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияНАТОСирия
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