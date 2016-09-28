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Бойовики били біля Станиці Луганської, де збираються відводити війська

Середа, 28 вересня 2016, 06:52
Бойовики били біля Станиці Луганської, де збираються відводити війська

За минулу добу бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

На Луганському напрямку зафіксовано 6 порушень "режиму тиші".

"Противник вдавався до збройних провокацій з гранатометів та стрілецької зброї в районі Новоолександрівки, Новозванівки та Станиці Луганскій", - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 23 порушення "режиму тиші".

В районі Мар'їнки, Водяного, Широкиного, Талаківки і Павлопіля бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, кулеметів і гранатометів. Крім того, по Широкиному вів вогонь снайпер, а по Талаківці бойовики відкривали вогонь з БМП.

На Донецькому напрямку зафіксовано 6 обстрілів з боку бойовиків.

Сепаратисти били з мінометів 82-го і 120-го калібру і відкривали вогонь зі стрілецької зброї, кулеметів і гранатометів по Авдіївці. Також по Авдіївці вів вогонь снайпер.

"Незважаючи на ці провокації, Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських угод", - підкреслили в штабі.

У штабі АТО також повідомили, що "підрозділи, які виконують завдання в зоні проведення АТО, продовжують удосконалювати навички з метою підвищення рівня бойової готовності".

"Так, в одному із з’єднань проведено заняття з екіпажами бойових машин піхоти та танків. Під час занять особовий склад отримав практичний досвід щодо водіння техніки за несприятливих погодних умов. Важливо, що кожен механік-водій подолав 15 кілометрів по пересічній місцевості", - говориться в повідомленні.

Зазначено, що особливу увагу в ході занять інструктори приділяли підготовці військовослужбовців за контрактом, які прийшли на заміну шостої хвилі мобілізації.

21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Теми: АТОДонбасбойові діїМінські угодиЛуганська область
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