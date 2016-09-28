Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти в Криму не можуть знайти заміну Поклонській

Середа, 28 вересня 2016, 09:41

Проросійському прокурору незаконно окупованого Криму Наталії Поклонській не можуть знайти заміну.

Про це пише газета Комерсант із посиланням на представника Генпрокуратури РФ Олександра Курінного.

Поклонська подала заяву про відставку після того, як нібито була обрана на незаконних "виборах" в Держдуму, проведених в окупованому Криму, незважаючи на протести України і заяви інших країн.

"Кандидат на заміну ще не підібраний", - заявив Курінний.

За його словами, Поклонська "направила прохання про відставку, але воно ще офіційно не розглянуто".

Хоча це "справа технічна", додав він.

У той же час, за словами іншого співрозмовника, під час роботи в Держдумі, у Поклонської йтиме прокурорський стаж, а після завершення роботи в Держдумі при бажанні вона зможе повернутися на аналогічну посаду.

За процедурою кандидатуру на пост прокурора Криму формально пропонує генпрокурору головне управління кадрів, а керівник відомства направляє її президенту для затвердження.

Теми: Крим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
Крим
Окупанти скаржаться на безпілотник, який рухається біля Севастополя
Атака морського дрона на російський танкер: у судна – пробоїна
З пошкодженого поблизу Криму російського танкера немає витоку палива – росЗМІ
Останні новини
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
07:20
Окупанти продовжують атаки на 7 напрямках, але ЗСУ їх стримують − Генштаб
Усі новини...
Реклама: