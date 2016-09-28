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Оккупанты в Крыму не могут найти замену Поклонской

Среда, 28 сентября 2016, 09:41

Пророссийскому прокурору незаконно оккупированного Крыма Наталье Поклонской не могут найти замену.

Об этом пишет газета Коммерсант со ссылкой на представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.

Поклонская подала заявление об отставке после того, как якобы была избрана на незаконных "выборах" в Госдуму, проведенных в оккупированном Крыму, несмотря на протесты Украины и заявления других стран.

"Кандидат на замену еще не подобран",— заявил Куренной.

По его словам, Поклонская "направила прошение об отставке, но оно еще официально не рассмотрено".

Хотя это "дело техническое", добавил он.

В то же время, по словам другого собеседника, во время работы в Госдуме, у Поклонской будет идти прокурорский стаж, а после завершения работы в Госдуме при желании она сможет вернуться на аналогичную должность.

По процедуре кандидатуру на пост прокурора Крыма формально предлагает генпрокурору главное управление кадров, а руководитель ведомства направляет ее президенту для утверждения.

Темы: Крым
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