У Кабміні вірять, що розведення військ допоможе відкрити пункт в Золотому

У Міністерстві з питань окупованих територій заявляють, що розведення військ дозволить відкрити ще один пункту пропуску через лінію розмежування, розміщений у Золотому.

Про це йдеться у роз'ясненні міністерства щодо угоди про три зони розведення підрозділів ЗСУ та бойовиків у районі населених пунктів Золоте, Петровське та Станиця Луганська.

"Угодою передбачено, що не пізніше, аніж через добу після розведення сил, СММ ОБСЄ вилучить вибухонебезпечні предмети на вказаних ділянках, що, зокрема, може сприяти відкриттю КПВВ в с. Золоте", - наголошено у роз'ясненні.

"Контрольні пункти в’їзду-виїзду функціонуватимуть і надалі, їхню роботу забезпечуватимуть відповідні формування – ДПС, ДФС та інші", - додали у міністерстві.

"Розведення сил та засобів відбуватиметься лише на підставі погоджених додатків до Рамкової угоди, які міститимуть детальну інформацію про географічні координати ліній, терміни та особливості відведення. Такі заходи дозволять створити ділянки розведення, що гарантуватиме безпеку як військовим, так і цивільному населенню та збереження важливих об’єктів інфраструктури", - зазначили у повідомленні.

СММ ОБСЄ, згідно з домовленостями, буде здійснювати постійне патрулювання та дистанційне спостереження, а у випадку порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення, відведення сил може бути призупинено, а військові підрозділи повернуто на попередні позиції.

Згідно з досягнутими у Мінську домовленостями, створення ділянок розведення на Донбасі та початок відведення сил на визначеній території розпочнеться лише після того, як ССМ ОБСЄ буде підтверджено повне дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб на кожній з визначених ділянок. Після цього будуть визначені конкретні координати ділянок, відстань та межі відведення сил.

Також домовленості передбачають, що кількість таких зон безпеки може бути збільшена у майбутньому.

Українська правда