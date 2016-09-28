В Кабмине верят, что разведение войск поможет открыть пункт в Золотом

У Министерстве по вопросам оккупированных территорий заявляют, что разведение войск позволит открыть еще один пункт пропуска через линию разграничения, размещенный в Золотом.

Об этом говорится в разъяснении министерства по соглашению о трех зонах разведения подразделений ВСУ и боевиков в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская.

"Соглашением предусмотрено, что не позднее, чем через сутки после разведения сил, СММ ОБСЕ изымет взрывоопасные предметы на указанных участках, что, в частности, может способствовать открытию КПВВ в с. Золотое", – отмечается в разъяснении.

"Контрольные пункты въезда-выезда будут функционировать и в дальнейшем, их работу будут обеспечивать соответствующие формирования – ДПС, ДФС и другие", – добавили в министерстве.

"Разведение сил и средств будет происходить только на основании согласованных приложений к Рамочному соглашению, которые будут содержать подробную информацию о географических координатах линий, сроках и особенностях отвода. Такие меры позволят создать участки разведения, что будет гарантировать безопасность как военным, так и гражданскому населению и сохранение важных объектов инфраструктуры", – отметили в сообщении.

СММ ОБСЕ, согласно договоренностям, будет осуществлять постоянное патрулирование и дистанционное наблюдение, а в случае нарушения режима прекращения огня на участке разведения, отведения сил может быть приостановлено, а военные подразделения возвращены на прежние позиции.

Согласно достигнутым в Минске договоренностям, создание участков разведения на Донбассе и начало отвода сил на определенной территории начнется только после того, как ССМ ОБСЕ будет подтверждено полное соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток на каждом из определенных участков. После этого будут определены конкретные координаты участков, расстояние и границы отвода сил.

Также договоренности предусматривают, что количество таких зон безопасности может быть увеличено в будущем.

Украинская правда