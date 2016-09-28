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В СЦКК заявляють, що Україна готова виконувати угоду про розведення військ

Середа, 28 вересня 2016, 10:46

У Спільному центрі з контролю і координації заявляє, що розведення сил відбуватиметься у повній відповідності з рамковим рішенням тристоронньої групи, однак не  вказують, чи виконуються вимоги угоди.

Про це йдеться у повідомленні керівника української сторони СЦКК генерал-майора Бориса Кременецького, поширеному чіерез ФБ сторінку прес-центру АТО.

Так Кременецький наголосив, що "Розведення сил та засобів з української сторони у зазначених ділянках буде здійснюватися у повній відповідності із "Рамочным решением" при виключному виконанні зазначених у документі умов".

Перша умова – це повне припинення вогню упродовж 7 діб для кожної з конкретних ділянок розведення, вказаних у додатку до цього "Рамочного решения".

Друга умова - постійний моніторинг процесу розведення сил та засобів з боку СММ ОБСЄ.

"СЦКК продовжує сприяти повному припиненню вогню, оперативно реагує на можливі факти перешкоджання здійсненню моніторингу і верифікації СММ ОБСЄ та забезпечує безпеку спостерігачів СММ ОБСЄ", - наголосив Кременецький.

"Збройні Сили України суворо дотримаються режиму припинення вогню та неухильно виконують відповідні пункти Мінських угод", - наголосив він.

За словами Кременецького, військові української сторони СЦКК провели рекогносцировку у зазначених районах відведення із визначенням можливих місць розгортання спостережних пунктів для спостерігачів СЦКК та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

На думку української сторони Спільного центру СММ, ОБСЄ має відігравати ключову роль у процесі моніторингу та верифікації процесу розведення сил та засобів.

Наразі триває узгодження окремих технічних питань. 

З метою забезпечення цілодобового моніторингу обстановки на визначених ділянках, в українській стороні СЦКК здійснено перерозподіл особового складу та автомобільної техніки.

Опрацьовані питання взаємодії та зв’язку з СММ ОБСЄ з метою оперативного вирішення питань.
Українська сторона готова до виконання "Рамочного решения".

Українська правда

Теми: ДонбасРосія
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