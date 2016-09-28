В СЦКК заявляют, что Украина готова выполнять соглашение о разведении войск

В Совместном центре по контролю и координации заявляет, что разведение сил будет происходить в полном соответствии с рамочным решением трехсторонней группы, однако не указывают, выполняются ли требования соглашения.

Об этом говорится в сообщении руководителя украинской стороны СЦКК генерал-майора Бориса Кременецкого.

Так Кременецкий отметил, что "разведение сил и средств с украинской стороны в указанных участках будет осуществляться в полном соответствии с "Рамочным решением" при исключительном исполнении указанных в документе условий".

Первое условие - это полное прекращение огня в течение 7 суток для каждого из конкретных участков разведения, указанных в приложении к этому "рамочному решению".

Второе условие - постоянный мониторинг процесса разведения сил и средств со стороны СММ ОБСЕ.

"СЦКК продолжает способствовать полному прекращению огня, оперативно реагирует на возможные факты препятствования осуществлению мониторинга и верификации СММ ОБСЕ и обеспечивает безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ", - подчеркнул Кременецкий.

"Вооруженные Силы Украины строго придерживаться режима прекращения огня и неукоснительно выполняют соответствующие пункты Минских соглашений", - подчеркнул он.

По словам Кременецкого, военные украинской стороны СЦКК провели рекогносцировку в указанных районах отвода с определением возможных мест развертывания наблюдательных пунктов для наблюдателей СЦКК и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По мнению украинской стороны совместного центра, СММ ОБСЕ должна играть ключевую роль в процессе мониторинга и верификации процесса разведения сил и средств.

Сейчас идет согласование отдельных технических вопросов.

С целью обеспечения круглосуточного мониторинга обстановки на определенных участках, в украинской стороне СЦКК осуществлено перераспределение личного состава и автомобильной техники.

Проработаны вопросы взаимодействия и связи с СММ ОБСЕ с целью оперативного решения вопросов.

Украинская сторона готова к выполнению "рамочного решения".

Украинская правда