Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В СЦКК заявляют, что Украина готова выполнять соглашение о разведении войск

Среда, 28 сентября 2016, 10:46

В Совместном центре по контролю и координации заявляет, что разведение сил будет происходить в полном соответствии с рамочным решением трехсторонней группы, однако не указывают, выполняются ли  требования соглашения.

Об этом говорится в сообщении руководителя украинской стороны СЦКК генерал-майора Бориса Кременецкого.

Так Кременецкий отметил, что "разведение сил и средств с украинской стороны в указанных участках будет осуществляться в полном соответствии с "Рамочным решением" при исключительном исполнении указанных в документе условий".

Первое условие - это полное прекращение огня в течение 7 суток для каждого из конкретных участков разведения, указанных в приложении к этому "рамочному решению".

Второе условие - постоянный мониторинг процесса разведения сил и средств со стороны СММ ОБСЕ.

"СЦКК продолжает способствовать полному прекращению огня, оперативно реагирует на возможные факты препятствования осуществлению мониторинга и верификации СММ ОБСЕ и обеспечивает безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ", - подчеркнул Кременецкий.

"Вооруженные Силы Украины строго придерживаться режима прекращения огня и неукоснительно выполняют соответствующие пункты Минских соглашений", - подчеркнул он.

По словам Кременецкого, военные украинской стороны СЦКК провели рекогносцировку в указанных районах отвода с определением возможных мест развертывания наблюдательных пунктов для наблюдателей СЦКК и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По мнению украинской стороны совместного центра, СММ ОБСЕ должна играть ключевую роль в процессе мониторинга и верификации процесса разведения сил и средств.

Сейчас идет согласование отдельных технических вопросов.

С целью обеспечения круглосуточного мониторинга обстановки на определенных участках, в украинской стороне СЦКК осуществлено перераспределение личного состава и автомобильной техники.

Проработаны вопросы взаимодействия и связи с СММ ОБСЕ с целью оперативного решения вопросов.

Украинская сторона готова к выполнению "рамочного решения".

Украинская правда

Темы: ДонбассРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
12:19
Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго
12:11
Селекционер из Днепра вывел сорт фиалки, посвятивший погибшему поэту и воину Максиму Кривцову
Все новости...
Реклама: