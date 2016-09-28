РФ відконвоює 25 військових через відмову воювати на Донбасі – ГУР

Розвідка повідомляє про збільшення кількості кадрових російських військових, які відкрито відмовляються продовжувати брати участь в гібридній війні на окупованому Донбасі.

Про це йдеться у зведенні Головного управління розвідки Міністерства оборони України за середу.

За даними ГУР, 26 вересня до Донецька прибув підрозділ Управління охорони та конвоювання Федеральної служби виконання покарань РФ з метою супроводження близько 25 російських військовослужбовців, які відмовились приймати участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях Сходу України.

Основна причина конвоювання "відмовників" – виключення можливості вивезення на територію Росії будь-яких бойових документів (бойових наказів та розпоряджень, топографічних карт з бойовою обстановкою) та інших свідчень (фотокарток, показів свідків, аудіозаписів), що можуть бути використані в російських та міжнародних судах як докази фактичної участі військовослужбовців у неоголошеній війні Росії проти України.

Українська правда