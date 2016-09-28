Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ відконвоює 25 військових через відмову воювати на Донбасі – ГУР

Середа, 28 вересня 2016, 12:06

Розвідка повідомляє про збільшення кількості кадрових російських військових, які відкрито відмовляються продовжувати брати участь в гібридній війні на окупованому Донбасі.

Про це йдеться у зведенні Головного управління розвідки Міністерства оборони України за середу.

За даними ГУР, 26 вересня до Донецька прибув підрозділ Управління охорони та конвоювання Федеральної служби виконання покарань РФ з метою супроводження близько 25 російських військовослужбовців, які відмовились приймати участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях Сходу України.

Основна причина конвоювання "відмовників" – виключення можливості вивезення на територію Росії будь-яких бойових документів (бойових наказів та розпоряджень, топографічних карт з бойовою обстановкою) та інших свідчень (фотокарток, показів свідків, аудіозаписів), що можуть бути використані в російських та міжнародних судах як докази фактичної участі військовослужбовців у неоголошеній війні Росії проти України.

Українська правда

Теми: розвідкаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
розвідка
Росіяни готують "штурм" ЗАЕС під чужим прапором – розвідка 
РФ має дилему через бої у пониззі Дніпра і контрнаступ на Запоріжжі – розвідка Британії
Екскерівник ГУР Валерій Кондратюк: Баканову було не лише складно керувати СБУ, але й розуміти, що відбувається в державі
Останні новини
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
07:20
Окупанти продовжують атаки на 7 напрямках, але ЗСУ їх стримують − Генштаб
Усі новини...
Реклама: