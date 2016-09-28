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РФ отконвоирует 25 военных из-за отказа воевать на Донбассе – ГУР

Среда, 28 сентября 2016, 12:06

Разведка сообщает об увеличении количества кадровых российских военных, которые открыто отказываются продолжать участвовать в гибридной войне на оккупированном Донбассе.

Об этом говорится в сводке Главного управления разведки Министерства обороны Украины за среду.

По данным ГУР, 26 сентября в Донецк прибыло подразделение Управления охраны и конвоирования Федеральной службы исполнения наказаний РФ с целью сопровождения около 25 российских военнослужащих, которые отказались принимать участие в боевых действиях на временно оккупированных территориях Востока Украины.

Основная причина конвоирования "отказников" – исключение возможности вывоза на территорию России любых боевых документов (боевых приказов и распоряжений, топографических карт с боевой обстановкой) и других свидетельств (фотографий, показаний свидетелей, аудиозаписей), которые могут быть использованы в российских и международных судах в качестве доказательств фактического участия военнослужащих в необъявленной войне России против Украины.

Украинская правда

Темы: разведкаДонбасс
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