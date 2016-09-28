Близьку до Мартиненка людину призначили в ГПУ

Колишнього помічника Миколи Мартиненка, юриста Михайла Лєдовських призначено заступником начальника одного з Департаментів ГПУ.

Повідомлення про це міститься на сайті ГПУ.

Згідно з повідомленням, Лєдовських Михайло Володимирович призначений заступником начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності.

Рішення було підписано 28 вересня.

Лєдовських Михайло Володимирович був помічником екс-депутата Миколи Мартиненка у двох скликаннях, так само як і нинішня нардеп Народного Фронту Олена Володимирівна Ледовських.

Михайло є братом нардепа Олени Ледовських.

Олена Ледовських з 2011 року є підписантом і керівником благодійного фонду Миколи Мартиненка. Згідно із даними реєстру підприємців, вона досі є керівником фонду.

Михайло Ледовських є директором фірми "Ледовських і партнери", яка надає юридичні та адвокатські послуги, спеціалізується також на адміністративному, цивільному праві, трудовому законодавстві.

Оксана Коваленко, УП