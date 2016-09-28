В поліції підтвердили затримання екс-глави київської ДАІ в РФ
Національна поліція підтверджує затримання в Росії екс-керівника київської ДАІ Миколи Макаренка.
Про це "Українській правді" заявив речник відомства Ярослав Тракало.
Він нагадав, що Макаренко розшукувався Інтерполом. В Україні він звинувачується в корупції.
За його словами, російська сторона сама звернулася до України з повідомленням про затримання Макаренка 21 вересня в московському аеропорту "Домодєдово".
"На їхнє прохання ми направили їм документи про вирішення питання про арешт з метою екстрадиції", – сказав Тракало.
Він додав, що відповідь на такий запит повинна бути надана протягом трьох робочих днів, тобто у середу або четвер.
Як відомо, раніше про затримання Макаренка повідомили "Українські новини" з посиланням на своє джерело в МВС. До того, за даними джерела, Макаренко переховувався в окупованій Ялті.
У квітні 2015 року міліція оголосила в розшук Макаренка за підозрою в корупції. Корупційні схеми базувалися на незаконних механізмах отримання грошей у реєстраційно-екзаменаційних відділах при оформленні автомобілів.
23 вересня Печерський суд Києва заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Українська правда