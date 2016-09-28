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В поліції підтвердили затримання екс-глави київської ДАІ в РФ

Середа, 28 вересня 2016, 12:35

Національна поліція підтверджує затримання в Росії екс-керівника київської ДАІ Миколи Макаренка.

Про це "Українській правді" заявив речник відомства Ярослав Тракало.

Він нагадав, що Макаренко розшукувався Інтерполом. В Україні він звинувачується в корупції.

За його словами, російська сторона сама звернулася до України з повідомленням про затримання Макаренка 21 вересня в московському аеропорту "Домодєдово".

"На їхнє прохання ми направили їм документи про вирішення питання про арешт з метою екстрадиції", – сказав Тракало.

Він додав, що відповідь на такий запит повинна бути надана протягом трьох робочих днів, тобто у середу або четвер.

Як відомо, раніше про затримання Макаренка повідомили "Українські новини" з посиланням на своє джерело в МВС. До того, за даними джерела, Макаренко переховувався в окупованій Ялті.

У квітні 2015 року міліція оголосила в розшук Макаренка за підозрою в корупції. Корупційні схеми базувалися на незаконних механізмах отримання грошей у реєстраційно-екзаменаційних відділах при оформленні автомобілів.

23 вересня Печерський суд Києва заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Українська правда

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Теми: ДАІРосіякорупція
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