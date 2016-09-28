В полиции подтвердили задержание экс-главы киевской ГАИ в РФ
Национальная полиция подтверждает задержание в России экс-руководителя киевской ГАИ Николая Макаренко.
Об этом "Украинской правде" заявил представитель ведомства Ярослав Тракало.
Он напомнил, что Макаренко разыскивался Интерполом. В Украине он обвиняется в коррупции.
По его словам, российская сторона сама обратилась к Украине с уведомлением о задержании Макаренко 21 сентября в московском аэропорту "Домодедово".
"На их просьбу мы направили им документы о решении вопроса об аресте с целью экстрадиции", – сказал Тракало.
Он добавил, что ответ на такой запрос должен быть предоставлен в течение трех рабочих дней, то есть в среду или четверг.
Как известно, ранее о задержании Макаренко сообщили "Украинские новости" со ссылкой на свой источник в МВД. К того, по данным источника, Макаренко скрывался в оккупированной Ялте.
В апреле 2015 года милиция объявила в розыск Макаренко по подозрению в коррупции. Коррупционные схемы базировались на незаконных механизмах получения денег в регистрационно-экзаменационных отделах при оформлении автомобилей.
23 сентября Печерский суд Киева заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Украинская правда