У Запоріжжі поліцейські "кришували" крадіжки авто
СБУ та прокуратура припинила діяльність злочинної групи у Запоріжжі, яка спеціалізувалася на крадіжках автомобілів.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"До банди входило двоє жінок – слідчих поліції та троє мешканців Запоріжжя. Поліцейські розробили систему викрадення автомобілів та їх повернення за гроші. Для викрадення автівок вони долучили людей з кримінального середовища", – заявили у відомстві.
Згідно з повідомленням, поліцейські "кришували" злочинну діяльність членів групи та пропонували потерпілим повернути авто за винагороду.
"Якщо автовласник відмовлявся платити, його автомобіль продавали з підробленим техпаспортом та номерним знаком, перебивши номери двигуна та кузова. За свої послуги здирниці вимагали до 50% вартості викраденого авто", – додали в СБУ.
Співробітники спецслужби затримали поліцейських на робочому місці після отримання трьох тисяч доларів від чергового потерпілого. Під час обшуків у помешканнях підозрюваних правоохоронці вилучили карабін "МКМ", травматичний пістолет, знаряддя для викрадення автівок та "общак" банди, додали у СБУ.
Усіх учасників угруповання затримано, їм повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Українська правда