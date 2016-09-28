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В Запорожье полицейские "крышевали" автоугоны

Среда, 28 сентября 2016, 13:08

СБУ и прокуратура пресекла деятельность преступной группы в Запорожье, которая специализировалась на кражах автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В банду входили двое женщин – следователей полиции и трое жителей Запорожья. Полицейские разработали систему угона автомобилей и их возврата за деньги. Для угона автомобилей они привлекли людей из криминальной среды", – заявили в ведомстве.

Согласно сообщению, полицейские "крышевали" преступную деятельность членов группы и предлагали потерпевшим вернуть авто за вознаграждение.

"Если автовладелец отказывался платить, его автомобиль продавали с поддельным техпаспортом и номерным знаком, перебив номера двигателя и кузова. За свои услуги вымогатели требовали до 50% стоимости угнанного авто", – добавили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали полицейских на рабочем месте после получения трех тысяч долларов от очередного потерпевшего. Во время обысков в квартирах подозреваемых правоохранители изъяли карабин "МКМ", травматический пистолет, инструменты для угона автомобилей и "общак" банды, добавили в СБУ.

Всех участников группировки задержаны, им сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Украинская правда

Темы: Запорожьеавтополиция
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