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Під час оголошення результатів по MH17 заслухали перехоплення розмов бойовиків

Середа, 28 вересня 2016, 14:33

Під час оприлюднення у Нідерландах результатів розслідування катастрофи малазійського Боїнгу над Донбасом у липні 2014 року Міжнародна спільна слідча групаза заслухала перехоплені розмови проросійських бойовиків.

Зокрема на аудіо бойовики говорять, що їм немає чим відбивати напади літаків СУ-25 і що планують отримати ракетну установку "Бук". Також наводяться розмови бойовиків щодо транспортування "Буку".

"А куди нам цю красуню вантажити? Ту, що я привіз. Я вже у Донецьку", - говорить один із бойовиків.

"Це те, що я дума? "Бук"?", - питає інший.

"Так", - відповідає перший.

Це відео було оприлюднене СБУ ще у 2014 році.

Також було представлено запис перехоплених розмов бойовиків, які підтверджують, що "Бук" потрапив в Україну з території Росії. Його супроводжували бойовики.

Слідство встановило, що "Бук" наступного дня помітили у Єнакієвому Донецької області.

На аудіо бойовик говорить, що привіз "одну" установку.

"Відвантажили і своїм ходом пригнали", - каже він.

"Вона своїм ходом прийшла? Чи на тралі" – запитує інший.

"Перейшла, перейшла через смугу (кордон –ред.)",  - відповідає перший.

Тоді один із бойовиків говорить, що "бук" піде із "танками "Востока". Слідство зазначає, що пізніше "Бук" повернувся на територію Росії.

Українська правда

Теми: катастрофиДонбасАТО
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