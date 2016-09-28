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Во время объявления результатов по MH17 заслушали перехваты разговоров боевиков

Среда, 28 сентября 2016, 14:33

Во время обнародования в Нидерландах результатов расследования катастрофы малазийского Боинга над Донбассом в июля 2014 года Международная совместная следственная группа заслушала перехваченые разговоры пророссийских боевиков.

В частности, на аудио боевики говорят, что им нечем отражать нападения самолетов СУ-25 и планируют получить ракетную установку "Бук". Также приводятся разговоры боевиков по транспортировке "Бука".

"А куда нам эту красавицу грузить? Ту, что я привез. Я уже в Донецке", - говорит один из боевиков.

"Это то, что я думаю? "Бук"?", - Спрашивает другой.

"Да", - отвечает первый.

Это видео было обнародовано СБУ еще в 2014 году.

Также была представлена запись перехваченных разговоров боевиков, подтверждающие, что "Бук" попал в Украину с территории России. Его сопровождали боевики.

Следствие установило, что "Бук" на следующий день заметили в Енакиево Донецкой области.

На аудио боевик говорит, что привез "одну" установку.

"Отгрузили и своим ходом пригнали", - говорит он.

"Она своим ходом пришла? Или на трале" - спрашивает другой.

"Перешла, перешла через полоску (граница - ред.)", - отвечает первый.

Тогда один из боевиков говорит, что "Бук" уйдет с "танками "Востока". Следствие отмечает, что позже "Бук" вернулся на территорию России.

Украинская правда

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Темы: катастрофыДонбассАТО
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