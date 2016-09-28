Справа "одеських тітушок": депутат Орлов просить знизити заставу в 20 разів

Апеляційний суд Одеської області, що приступив до розгляду апеляційної скарги адвокатів арештованого екс-заступника голови Одеської облдержадміністрації Олександра Орлова, переніс розгляд скарги захисту.

Судова колегія під головування Віктора Балабана прийняла таку ухвалу з урахуванням поданих апеляцій з боку адвокатів та облпрокуратури, повідомляє "Укрінформ".

Захисники підсудного Орлова, арештованого за підозрою в організації масових заворушень, просили суд змінити йому запобіжний захід через хворобу матері та тещі, а також у зв'язку з "хорошими характеристиками".

Крім того, адвокати заявили, що вважають непомірно високою заставу у понад 8 мільйонів гривень, визначену Приморським райсудом Одеси, і просять знизити її до 400 тисяч гривень.

У свою чергу, представник державного обвинувачення Катерина Бойченко висловила позицію прокуратури про скасування ухвали судді Віктора Іванова в частині застосування до Орлова, альтернативної міри запобіжного заходу в вигляді внесення застави.

Головуючий на засіданні суддя Балабан озвучив рішення колегії – перенести, з урахуванням поданих апеляцій, розгляд справи на 3 жовтня.

Видання зазначає, що будівлю Апеляційного суду пікетували активісти патріотичних організацій і представники "Опозиційного блоку".

Підтримати підсудного Орлова прийшли до стін суду близько ста екс-"регіоналів" на чолі з колишнім головою Одеської ОДА – народним депутатом Миколою Скориком.

Між давніми опонентами виникли сутички, які швидко припинила поліція, розвівши пікетувальників, зазначає агентство.

Як відомо, прокуратура заявляла, що досудове слідство встановило, що громадянин Орлов причетний до організації масових заворушень в Одесі в лютому 2014 року в складі групи осіб, які супроводжувалися насильством над людьми, в тому числі в організації побиття учасників мирної акції та журналістів 19 лютого 2014 на площі перед Одеською облдержадміністрацією

19 лютого 2014 року група озброєних битами "тітушок" напала на активістів Євромайдану, журналістів та простих жителів міста. Слідство вважає, що до цього було причетне керівництво області.