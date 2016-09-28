Тимошенко каже, що її фракція голосуватиме за звільнення суддів

Фракція "Батьківщина" буде голосувати за звільнення суддів на позачерговому засіданні парламенту, але партії має багато зауважень до призначення нових суддів.

Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на прес-конференції в середу, інформує прес-служба партії.

"Партія і фракція "Батьківщина" підтримують звільнення суддів, які скомпрометували себе, які не працювали на боці права, народу, держави, а працювали на репресії, на фальсифікації, на знищення прав і свобод людей", – зазначила вона.

Водночас, за словами Тимошенко, із призначенням суддів постає інше важливе питання.

"На жаль, після ухвалених змін до Конституції щодо реформи системи судочинства, президент тотально узурпує судову гілку влади", – заявила політик.

Тимошенко стверджує, що серед внесених пропозицій на призначення суддів є кандидатури тих, хто вже давно порушив честь і присягу судді.

"Тому ми будемо ретельно розбиратися з кожною кандидатурою: за кого голосувати, а за кого – ні", – заявила вона, додавши, що "ніякого голосування оптом за призначення суддів не буде".

Як відомо, раніше президент Петро Порошенко звернувся до спікера ВР Парубія із проханням скликати до 30 вересня позачергове засідання Ради і включити до порядку денного питання про звільнення суддів.

"Слід звільнити за порушення присяги усіх суддів, щодо яких внесено подання ВРЮ, в тому числі причетних до незаконних арештів майданівців", - пояснив президент.

Парубій підписав розпорядження про скликання Верховної Ради на 29 вересня.

Українська правда