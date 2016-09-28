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Тимошенко говорит, что ее фракция будет голосовать за отставку судей

Среда, 28 сентября 2016, 16:01

Фракция "Батькивщина" будет голосовать за освобождение судей на внеочередном заседании парламента, но партии имеет много замечаний к назначению новых судей.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на пресс-конференции в среду, сообщает пресс-служба партии.

"Партия и фракция "Батькивщина" поддерживают увольнение судей, которые скомпрометировали себя, не работали на стороне права, народа, государства, а работали на репрессии, фальсификации, на уничтожение прав и свобод людей", – отметила она.

В то же время, по словам Тимошенко, с назначением судей возникает другой важный вопрос.

"К сожалению, после принятых изменений в Конституцию относительно реформы системы судопроизводства, президент тотально узурпирует судебную ветвь власти", – заявила политик.

Тимошенко утверждает, что среди внесенных предложений на назначение судей есть кандидатуры тех, кто уже давно нарушил честь и присягу судьи.

"Поэтому мы будем тщательно разбираться с каждой кандидатурой: за кого голосовать, а за кого – нет", – заявила она, добавив, что "никакого голосования оптом за назначение судей не будет".

Как известно, ранее президент Петр Порошенко обратился к спикеру ВР Андрею Парубию с просьбой созвать до 30 сентября внеочередное заседание Рады и включить в повестку дня вопрос об увольнении судей.

"Следует уволить за нарушение присяги всех судей, в отношении которых внесено представление ВСЮ, в том числе причастных к незаконным арестам майдановцев", - пояснил президент.

Парубий подписал распоряжение о созыве Верховной Рады на 29 сентября.

Украинская правда

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Темы: Батькивщина
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