Тимошенко говорит, что ее фракция будет голосовать за отставку судей

Фракция "Батькивщина" будет голосовать за освобождение судей на внеочередном заседании парламента, но партии имеет много замечаний к назначению новых судей.



Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на пресс-конференции в среду, сообщает пресс-служба партии.



"Партия и фракция "Батькивщина" поддерживают увольнение судей, которые скомпрометировали себя, не работали на стороне права, народа, государства, а работали на репрессии, фальсификации, на уничтожение прав и свобод людей", – отметила она.



В то же время, по словам Тимошенко, с назначением судей возникает другой важный вопрос.



"К сожалению, после принятых изменений в Конституцию относительно реформы системы судопроизводства, президент тотально узурпирует судебную ветвь власти", – заявила политик.



Тимошенко утверждает, что среди внесенных предложений на назначение судей есть кандидатуры тех, кто уже давно нарушил честь и присягу судьи.



"Поэтому мы будем тщательно разбираться с каждой кандидатурой: за кого голосовать, а за кого – нет", – заявила она, добавив, что "никакого голосования оптом за назначение судей не будет".

Как известно, ранее президент Петр Порошенко обратился к спикеру ВР Андрею Парубию с просьбой созвать до 30 сентября внеочередное заседание Рады и включить в повестку дня вопрос об увольнении судей.

"Следует уволить за нарушение присяги всех судей, в отношении которых внесено представление ВСЮ, в том числе причастных к незаконным арестам майдановцев", - пояснил президент.

Парубий подписал распоряжение о созыве Верховной Рады на 29 сентября.

Украинская правда