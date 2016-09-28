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ГПУ хоче забирати закордпаспорти у нардепів, на яких є подання

Середа, 28 вересня 2016, 16:55

Генпрокурор Юрій Луценко хоче, щоб у депутатів, на яких внесено подання про притягнення до відповідальність, забирали закордонні паспорти.

Про це він заявив під час спільної із міністром внутрішніх справ прес-конференції.

Луценко зазначив, що готує відповідні пропозиції для парламенту. 

Він також зазначив, що хоче просити, щоб зменшилися терміни розгляду подання про зняття недоторканності з депутатів.

"Після внесення офіційного подання на зняття депутатської недоторканності у відповідного депутата має зупинятися дія його закордонних паспортів", - сказав генпрокурор.

За його словами, це не є гарантією того, що нардеп не зможе залишити Україну, однак це створить додаткові перешкоди.

"Це не є гарантією, що він не втече. Але така вірогідність зменшується", - сказав Луценко.

Тетяна Кусок, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоВерховна Рада
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