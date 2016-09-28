Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ хочет забирать загранпаспорта у нардепов, на которых есть представление

Среда, 28 сентября 2016, 16:55

Генпрокурор Юрий Луценко хочет, чтобы у депутатов, на которых внесено представление о привлечении к ответственности, забирали загранпаспорта.

Об этом он заявил во время совместной с министром внутренних дел пресс-конференции.

Луценко отметил, что готовит соответствующие предложения для парламента.

Он также отметил, что хочет просить, чтобы уменьшились сроки рассмотрения представления о снятии неприкосновенности с депутатов.

"После внесения официального представления на снятие депутатской неприкосновенности в соответствующего депутата должно останавливаться действие его загранпаспортов", - сказал генпрокурор.

По его словам, это не является гарантией того, что нардеп не сможет покинуть Украину, однако это создаст дополнительные препятствия.

"Это не является гарантией, что он не уйдет. Но такая вероятность уменьшается", - сказал Луценко.

Татьяна Кусок, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛуценкоВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
12:19
Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго
12:11
Селекционер из Днепра вывел сорт фиалки, посвятивший погибшему поэту и воину Максиму Кривцову
Все новости...
Реклама: