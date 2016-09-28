Оккупанты оштрафовали Умерова за участие в заседаниях Меджлиса

Заместитель председателя Меджлиса Ильми Умерова "райсуд" в аннексированном Крыму оштрафовал за участие в заседании Меджлиса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"После составления админпротокола в РОВД, меня попросили пройти в Бахчисарайский райсуд, где судья Скисов А Е вынес решение признать меня виновным в совершении административного правонарушения по ч 1 ст 10.28 и назначил штраф 750 руб...", - написал он.

"Иными словами виновен в участии в заседании Меджлиса крымскотатарского народа", - написал Умеров.

Как известно в среду заместитель председателя Меджлиса Ильми Умеров сообщил, что его срочно вызывают в отделение местной "полиции" аннексированного Крыму.

Украинская правда