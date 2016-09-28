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Порошенко: Слідство переконливо показало, хто збив рейс МН-17

Середа, 28 вересня 2016, 19:16

Президент Петро Порошенко заявляє, що результати попереднього розслідування Міжнародної слідчої групи щодо збиття літака Малайзійських авіаліній МН-17, надали беззаперечні докази причетності до теракту Росії та її бойовиків.

Про це Порошенко сказав на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, присвяченому оборонному бюджету, повідомляє прес-служба Порошенка.

"Сьогодні у цій справі Міжнародною слідчою групою поставлена крапка – вони підтверджують, що падіння літака було спричинене вибухом бойової частини, встановленої на ракеті, випущеної російським зенітно-ракетним комплексом "БУК", - заявив Порошенко.

"Доведено, що "БУК"-вбивця потрапив на нашу територію з території Російської Федерації. Після злочину, коли терористи намагалися сховати свої сліди, цей "БУК" був терміново вивезений за українсько-російський кордон", - заявив він.

За словами Порошенка "є всі тверді докази того, хто скоїв цей страшний злочин і хто несе повну відповідальність за цю терористичну атаку". 

Порошенко висловив переконання, що для успішного завершення розслідування потрібна підтримка міжнародної спільноти та співпраця з боку всіх зацікавлених країн.

При цьому він висловив сподівання що будуть названі і прізвища тих, хто скоїв цей злочин і тих, хто віддавав наказ.

Як відомо, члени Міжнародної слідчої групи, що розслідує причини катастрофи рейсу МН-17, яка сталася 17 липня 2014 року, переконані, що мають у своєму розпорядженні незаперечні докази того, що лайнер був збитий зенітною ракетою серії 9М38 зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Українська правда

Теми: ПорошенкокатастрофиДонбас
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