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Порошенко: Следствие убедительно показало, кто сбил рейс МН17

Среда, 28 сентября 2016, 19:16

Президент Петр Порошенко заявляет, что результаты предварительного расследования Международной следственной группы относительно самолета малайзийских авиалиний МН-17, предоставили неопровержимые доказательства причетности к теракту России и ее бойовикив.

Об этом Порошенко сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященном оборонному бюджету, сообщает пресс-служба Порошенко.

"Сегодня в этом деле Международной следственной группой поставлена точка - они подтверждают, что падение самолета было вызвано взрывом боевой части, установленной на ракете, выпущенной российским зенитно-ракетным комплексом "БУК", - заявил Порошенко.

"Доказано, что "БУК"-убийца попал на нашу территорию с территории Российской Федерации. После преступления, когда террористы пытались скрыть свои следы, этот "БУК" был срочно вывезен за российско-украинскую границу", - заявил он.

По словам Порошенко "есть все твердые доказательства того, кто совершил это страшное преступление и кто несет полную ответственность за эту террористическую атаку".

Порошенко выразил убеждение, что для успешного завершения расследования нужна поддержка международного сообщества и сотрудничество со стороны всех заинтересованных стран.

При этом он выразил надежду, что будут названы и фамилии тех, кто совершил это преступление и тех, кто отдавал приказ.

Как известно, члены Международной следственной группы, расследующей причины катастрофы рейса МН-17, которая произошла 17 июля 2014, убеждены, что располагают неопровержимыми доказательствами того, что лайнер был сбит зенитной ракетой серии 9М38 зенитно-ракетного комплекса "БУК" .

Украинская правда

Темы: ПорошенкокатастрофыДонбасс
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