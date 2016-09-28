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Суд Тбілісі санкціонував арешт керівника Нацполіції Одещини

Середа, 28 вересня 2016, 21:21

Тбіліський міський суд Грузії заочно розглянув клопотання прокуратури і санкціонував арешт керівника Одеського облуправління Нацполіції Георгія Лорткіпанідзе у якості запобіжного заходу.

Як повідомляє головна прокуратура Грузії, Лорткіпанідзе підозрюють у перевищенні службових повноважень під час розгону мітингу опозиції 26 травня 2011 року, за часів президентства Міхеїла Саакашвілі.

Раніше посадовця викликали на допит у якості свідка на 21 вересня. Однак Лордкіпанідзе не з'явився до слідчих, пояснивши це тим, що має виступати на парламентських слуханнях у Києві.

Як повідомляє Грузія. Online, адвокат Георгі Гелхаурі зачитав у залі суду заяву Лорткіпанідзе, у якій той обіцяв взяти відпустку і після 15 жовтня приїхати до Грузії задля спілкування зі слідчими та участі у суді. 

Лорткіпанідзе також вважає, що виклик на допит пов'язаний із парламентськими виборами в Грузії, призначеними на 8 жовтня.

"У цій справі, я вже не раз раніше допитувався і розказав слідству всю наявну інформацію. З цього приводу мені нічого додати і про це я так само свого часу сказав слідству. Після надання вичерпного свідчення протягом 3 років я перебував в Грузії, і у прокуратури до мене додаткових питань не виникало", - заявляв чиновник.

12 листопада має відбутися чергове засідання у справі нинішнього керівника Нацполіції Одещини.

За даними прокуратури Грузії, 26 травня 2011 року внаслідок розгону мітингу загинули 2 людини, 250 отримали травми, близько 800 демонстрантів були незаконно арештовані.

Тбіліський міський суд виніс вирок у цій справі стосовно колишнього міністра внутрішніх справ Грузії Вано Мерабішвілі. Він засуджений на 4,5 роки і відбуває термін ув'язнення. Лордкіпанідзе був його заступником.

Українська правда

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Теми: Одеська областьГрузіяполіція
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