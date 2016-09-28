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Суд Тбилиси санкционировал арест руководителя Нацполиции Одесской области

Среда, 28 сентября 2016, 21:21

Тбилисский городской суд Грузии заочно рассмотрел ходатайство прокуратуры и санкционировал арест руководителя Одесского облуправления Нацполиции Георгия Лорткипанидзе в качестве меры пресечения.

Как сообщает главная прокуратура Грузии, Лорткипанидзе подозревают в превышении служебных полномочий во время разгона митинга оппозиции 26 мая 2011 года, во времена президентства Михеила Саакашвили.

Ранее чиновника вызвали на допрос в качестве свидетеля на 21 сентября. Однако Лордкипанидзе не явился к следователям, объяснив это тем, что должен выступать на парламентских слушаниях в Киеве.

Как сообщает Грузия. Online, адвокат Георги Гелхаури зачитал в зале суда заявление Лорткипанидзе, в которой тот обещал взять отпуск и после 15 октября приехать в Грузию для общения со следователями и участия в суде.

Лорткипанидзе также считает, что вызов на допрос связан с парламентскими выборами в Грузии, назначенными на 8 октября.

"По данному делу, я уже не раз ранее допрашивался и поведал следствию всю имеющуюся информацию. По данному поводу мне нечего добавить и это я так же в своё время поведал следствию. После дачи исчерпывающего показания на протяжении 3 лет я находился в Грузии, и у прокуратуры ко мне дополнительных вопросов не появлялось", - заявлял чиновник.

12 ноября должно состояться очередное заседание по делу нынешнего руководителя Нацполиции Одесской области.

По данным прокуратуры Грузии, 26 мая 2011 года в результате разгона митинга погибли 2 человека, 250 получили травмы, около 800 демонстрантов были незаконно арестованы.

Тбилисский городской суд вынес приговор по этому делу в отношении бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили. Он осужден на 4,5 года и отбывает срок заключения. Лордкипанидзе был его заместителем.

Украинская правда

Темы: Одесская областьГрузияполиция
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