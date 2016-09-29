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ГПУ готує клопотання про екстрадицію Макаренка з Москви

Четвер, 29 вересня 2016, 00:45

У ГПУ готують клопотання про затримання і  видачу колишнього начальника Державтоінспекції у місті Києві Миколи Макаренка з Росії.

Про це повідомив заступник Генерального прокурора України Євгеній Єнін.

Єнін зазначив, що його затримано на підставі оголошення у міжнародний розшук Інтерполом за клопотанням української сторони. На даному етапі до Макаренка застосовано тимчасовий арешт.

"Наразі ми перебуваємо в тісному контакті з російською стороною. Ми вже здійснюємо переклад клопотання про затримання і про видачу цієї особи в Україну. Російській стороні ми вже підтвердили той факт, що ми будемо вимагати видачі цієї особи", - констатував заступник генерального прокурора України.

За словами Єніна, після того як російська сторона завершить екстрадиційну перевірку щодо Макаренка, буде прийнято рішення про його видачу.

Нагадаємо, у квітні 2015 року Макаренка було оголошено у розшук за підозрою у корупції. 23 вересня Печерський районний суд міста Києва заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Теми: ДАІГенпрокуратураРосія
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