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ГПУ готовит ходатайство об экстрадиции Макаренко из Москвы

Четверг, 29 сентября 2016, 00:45

В ГПУ готовят ходатайство о задержании и выдаче бывшего начальника Госавтоинспекции в городе Киеве Николая Макаренко из России.

Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Енин отметил, что он задержан на основании объявления в международный розыск Интерполом по ходатайству украинской стороны. На данном этапе к Макаренко применен временный арест.

"Сейчас мы находимся в тесном контакте с российской стороной. Мы уже осуществляем перевод ходатайства о задержании и о выдаче этого лица  Украине. Российской стороне мы уже подтвердили тот факт, что мы будем требовать выдачи этого лица", - констатировал заместитель генерального прокурора Украины.

По словам Енина, после того как российская сторона завершит экстрадиционную проверку Макаренка, будет принято решение о его выдаче.

Напомним, в апреле 2015 Макаренко был объявлен в розыск по подозрению в коррупции. 23 сентября Печерский районный суд города Киева заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Темы: ГАИГенпрокуратураРосcия
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