США застерігають Росію від продовження війни в Сирії

Відмова російської сторони припинити наступ на Алеппо та інші бойові операції в Сирії призведе до того, що вона ще більше втягнеться у війну, що загрожуватиме їй не тільки втратою військ та авіації, але й навіть атаками екстремістів.

Таке переконання висловив у середу під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Наслідки (для Росії – ред.) будуть такими, що громадянська війна в Сирії продовжуватиметься, групи екстремістів й надалі використовуватимуть вакуум, який має місце в цій країні, щоб розширити свої операції, які можуть також включати атаки проти російських інтересів і можливо навіть на російські міста", - зазначив представник Держдепу.

Він також зауважив, що Росія "буде й надалі посилати військових додому в похоронних мішках та втрачати ресурси",

За словами Кірбі, важко уявити, як продовження війни та різке посилення активності екстремістів може бути в інтересах Росії.

Представник Держдепартаменту також нагадав, що політика США "полягає в підтримці дипломатичного рішення".

"Це не означає, що зараз не обговорюються інші можливості та альтернативи. Але ми продовжуємо вважати, що жодна з них не буде кращою за те, щоб досягти дипломатичного рішення", - зазначив Кірбі.