США предостерегли Россию от продолжения войны в Сирии

Отказ российской стороны прекратить наступление на Алеппо и другие боевые операции в Сирии приведет к тому, что она еще больше втянется в войну, что угрожает ей не только потерей войск и авиации, но и даже атаками экстремистов.

Такое убеждение высказал в среду во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Джон Кирби, передает Укринформ.

"Последствия (для России - ред.) Будут такими, что гражданская война в Сирии будет продолжаться, группы экстремистов и в дальнейшем будут использовать вакуум, который имеет место в этой стране, чтобы расширить свои операции, которые могут также включать атаки против российских интересов и возможно даже на российские города", - отметил представитель Госдепа.

Он также отметил, что Россия "будет и дальше посылать военных домой в похоронных мешках и терять ресурсы",

По словам Кирби, трудно представить, как продолжение войны и резкое усиление активности экстремистов может быть в интересах России.

Представитель Госдепартамента также напомнил, что политика США "заключается в поддержке дипломатического решения".

"Это не означает, что сейчас не обсуждаются другие возможности и альтернативы. Но мы продолжаем считать, что ни одна из них не будет лучше того, чтобы достичь дипломатического решения", - отметил Кирби.