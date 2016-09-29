Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Конгрес США подолав вето на закон про позови щодо терактів 11 вересня

Четвер, 29 вересня 2016, 05:26

Обидві палати Конгресу США проголосували за подолання вето президента Барака Обами на закон, що має уможливити родичам жертв терактів 11 вересня 2001 року подавати позови до іноземних громадян і держав – зокрема, до Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За необхідності подати для подолання вето не менш ніж дві третини голосів у Палаті представників за це голосували 348 конгресменів, проти були 77, а в Сенаті за подолання вето були 97 сенаторів, а проти був лише один.

Таким чином, цей закон, на який Обама наклав вето 23 вересня, має набути чинності.

Це перший випадок за майже вісім років перебування Обами на посаді президента, коли Конгресові вдалося подолати президентське вето.

Він став ударом по президентові, а також по Саудівській Аравії, що є головним союзником США в регіоні Середнього Сходу. Як очікують, саме ця країна, громадянами якої були 15 із 19 учасників терактів 2001 року, стане головним предметом позовів.

В адміністрації США вже попереджали, що надання потерпілим від тих терактів права позиватися до Саудівської Аравії може врешті поставити під загрозу війська США, а також відкрити шлях до подання позовів проти США громадян інших країн, які виступають проти воєнних дій США.

Також і Саудівська Аравія та її регіональні союзники попереджали, що ухвалення закону може призвести до низки негативних наслідків: скорочення офіційних контактів, виведення з американської економіки мільярдів доларів, що походять із цих країн, зменшення участі держав Перської затоки в контртерористичних операціях чи обмеження доступу США до важливих для них авіабаз у регіоні.

Теми: СШАСаудівська Аравія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
США
NASAMS, снаряди і техніка: США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Киргизстан продає Росії техніку для війни проти України, США готують санкції – WP
Останні новини
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
Усі новини...
Реклама: