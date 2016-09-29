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В Росії розглянуть апеляцію на вирок Костенку

Четвер, 29 вересня 2016, 07:17

Розгляд апеляційної скарги захисту Олександра Костенка, який утримується в колонії в Кірово-Чепецьку, відбудеться в середині жовтня.

Про це повідомив адвокат українського політв’язня Дмитро Сотников на своїй сторінці у Facebook.

"13.10.2016 в Кіровському обласному суді відбудеться розгляд апеляційної скарги на відмову захисту Костенко О.Ф. в клопотанні про заміну покарання у вигляді позбавлення волі більш м'яким видом", - написав він.

Як відомо, Російські власті звинувачують Костенка в тому, що він 18 лютого 2014 року завдав тілесні ушкодження кримському співробітнику "Беркута". Суд в окупованому Криму призначив Костенку чотири роки і два місяці тюремного ув'язнення.

Теми: Росіяправа людиниКримполітв'язні
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