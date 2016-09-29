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В России рассмотрят апелляцию на приговор Костенко

Четверг, 29 сентября 2016, 07:17

Рассмотрение апелляционной жалобы защиты Александра Костенко, который содержится в колонии в Кирово-Чепецке, состоится в середине октября.

Об этом сообщил адвокат украинского политзаключенного Дмитрия Сотников на своей странице в Facebook.

"13.10.2016 в Кировском областном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на отказ защите Костенко А.Ф. в ходатайстве о замене наказания в виде лишения свободы более мягким видом", - написал он.

Как известно, Российские власти обвиняют Костенка в том, что он 18 февраля 2014 года нанес телесные повреждения крымском сотруднику "Беркута". Суд в оккупированном Крыму назначил Костенку четыре года и два месяца тюремного заключения.

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Темы: Росcияправа человекаКрымполитзаключенные
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