В России рассмотрят апелляцию на приговор Костенко

Рассмотрение апелляционной жалобы защиты Александра Костенко, который содержится в колонии в Кирово-Чепецке, состоится в середине октября.

Об этом сообщил адвокат украинского политзаключенного Дмитрия Сотников на своей странице в Facebook.

"13.10.2016 в Кировском областном суде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на отказ защите Костенко А.Ф. в ходатайстве о замене наказания в виде лишения свободы более мягким видом", - написал он.

Как известно, Российские власти обвиняют Костенка в том, что он 18 февраля 2014 года нанес телесные повреждения крымском сотруднику "Беркута". Суд в оккупированном Крыму назначил Костенку четыре года и два месяца тюремного заключения.