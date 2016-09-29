Кабмін хоче збільшити розмір допомоги на поховання військових до 7 тисяч

Кабінет міністрів має намір збільшити розмір допомоги на поховання військовослужбовців до 7 тисяч гривень.



Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на прес-службу Міністерства соціальної політики.



Відзначається, що урядовий комітет з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку, засідання якого відбулося 28 вересня під головуванням віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, розглянув і схвалив проект постанови, яким передбачено збільшення розміру допомоги на поховання військових.



Планується збільшити розмір допомоги на поховання та компенсацію матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробків військових, які померли під час проходження військової служби, до 5 прожиткових мінімумів в розрахунку на місяць на одну людину, встановлених законом на дату смерті військового.



На сьогодні відповідно до постанови №829 від 22 травня 2000 року "Про грошове забезпечення військовослужбовців" розмір такої допомоги становить 500 грн.



У разі прийняття відповідних змін Кабміном він виросте до майже 7 тисяч гривень.