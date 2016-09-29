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Кабмин хочет увеличить размер помощи на похорон военных до 7 тысяч

Четверг, 29 сентября 2016, 08:18

Кабинет министров намерен увеличить размер помощи на похорон военнослужащих до 7 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу Министерства социальной политики.

Отмечается, что правительственный комитет по вопросам социальной политики и гуманитарного развития, заседание которого состоялось 28 сентября под руководством вице-премьер-министра Павла Розенко, рассмотрел и одобрил проект постановления, которым предусмотрено увеличение размера пособия на погребение военных.

Планируется увеличить размер пособия на погребение и компенсацию материальных затрат на ритуальные услуги и сооружение надгробий военных, умерших при прохождении военной службы, до 5 прожиточных минимумов в расчете на месяц на одного человека, установленных законом на дату смерти военного.

На сегодня в соответствии с постановлением №829 от 22 мая 2000 года "О денежном довольствии военнослужащих" размер такой помощи составляет 500 грн.

В случае принятия соответствующих изменений Кабмином он вырастет до почти 7 тысяч гривен.

Темы: Кабинет министров
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