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Геращенко: в Австрії працює потужне проросійське лобі

Четвер, 29 вересня 2016, 08:33

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко вважає, що в Австрії чиниться сильний проросійський вплив на державний апарат.

Про це вона написала у своєму Facebook.

Геращенко нагадує, що з січня 2017 року Австрія буде головувати в ОБСЄ.

"В цій країні чимало політиків виступають за послаблення чи зняття санкцій проти РФ, виголошуючи при цьому наступні аргументи: в нас немає сумнівів російського впливу на конфлікт на Донбасі, ми засуджуємо анексію Криму, але ж санкції не спрацювали, не зупинили війну, тому ці аргументи не працюють, потрібно шукати нові способи умиротворення-домовляння з Москвою", – пише депутат.

"В Австрії працює потужне проросійське лоббі , тут околачується і чимало екс- регіоналів та регіоналок, які не втрачають жодної можливості напакостити Україні. Тому віденський напрямок у нашій міжнародній політиці потребує посиленої уваги", – вважає Геращенко.

Українська правда

Теми: Австріясанкції
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