Геращенко: в Австрии работает мощное пророссийское лобби

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко считает, что в Австрии оказывается сильное пророссийское влияние на государственный аппарат.



Об этом она написала в своем Facebook.



Геращенко напоминает, что с января 2017 Австрия будет председательствовать в ОБСЕ.



"В этой стране многие политики выступают за ослабление или снятие санкций против РФ, произнося при этом следующие аргументы: у нас нет сомнений российского влияния на конфликт в Донбассе, мы осуждаем аннексию Крыма, но санкции не сработали, не остановили войну, поэтому эти аргументы не работают, нужно искать новые способы умиротворения-договаривания с Москвой", – пишет депутат.



"В Австрии работает мощное пророссийское лобби, здесь околачивается и немало экс-регионалов и регионалок, не упускают возможности напакостить Украине. Поэтому венское направление в нашей международной политике требует усиленного внимания", – считает Геращенко.



Украинская правда