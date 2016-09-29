Патрульний у Києві збував наркотичні речовини – затримали

Інспектора Управління патрульної поліції у Києві затримали під час чергового збуту наркотичних засобів.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

"Спочатку лейтенант поліції реалізував громадянину наркотичну речовину "амфетамін" у кількості 3 грами та під час збуту опію ацетильованого 1 літру за 50 тисяч гривень був затриманий правоохоронцями, а вказану речовину вилучено", – інформує відомство.

"У ході огляду місця події в його автомобілі знайдено ще 150 упаковок "димедролу", – додає прокуратура.

Операцію з затримання проводили військова прокуратура Дарницького гарнізону Центрального регіону України і співробітники Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

Вирішують питання про повідомлення вказаній особі про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.