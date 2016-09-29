Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Патрульний у Києві збував наркотичні речовини – затримали

Четвер, 29 вересня 2016, 10:04

Інспектора Управління патрульної поліції у Києві затримали під час чергового збуту наркотичних засобів.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

"Спочатку лейтенант поліції реалізував громадянину наркотичну речовину "амфетамін" у кількості 3 грами та під час збуту опію ацетильованого 1 літру за 50 тисяч гривень був затриманий правоохоронцями, а вказану речовину вилучено", – інформує відомство.

 

"У ході огляду місця події в його автомобілі знайдено ще 150 упаковок "димедролу", – додає прокуратура.

 

Операцію з затримання проводили військова прокуратура Дарницького гарнізону Центрального регіону України і співробітники Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

 

Вирішують питання про повідомлення вказаній особі про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 

Теми: Київполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
Київ
У Києві чоловік пропонував поліцейським покурити з ним наркотики
Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві - перевірка
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
Останні новини
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
Усі новини...
Реклама: