Патрульный в Киеве сбывал наркотические вещества – задержали

Инспектора Управления патрульной полиции в Киеве задержали во время очередного сбыта наркотических средств.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Сначала лейтенант полиции реализовал гражданину наркотическое вещество "амфетамин" в количестве 3 грамма и во время сбыта опия ацетилированного 1 литра за 50 тысяч гривен был задержан правоохранителями, а указанное вещество изъято", – информирует ведомство.

"В ходе осмотра места событий в его автомобиле найдены еще 150 упаковок "димедрола", – добавляет прокуратура.

Операцию по задержанию проводили военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины и сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Решают вопрос о сообщении указанному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупных размерах) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.