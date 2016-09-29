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Німеччина готова допомогти в лікуванні Умерова

Четвер, 29 вересня 2016, 16:38

Німеччина готова надати допомогу в лікуванні заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Про це заявила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови із президентом Петром Порошенком, повідомляє прес-служба президента України.

Федеральний канцлер наголосила, що Німеччина готова надати допомогу в лікуванні заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

"Ангела Меркель також вчергове підтвердила виконання Україною всіх критеріїв для набуття громадянами безвізового режиму з ЄС", - сказано у повідомленні прес-служби.

Канцлер Німеччини висловила співчуття у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії в Бабиному Яру, жертв якої вшановують в Україні в ці дні. "У цей день ми з вами", - сказала Ангела Меркель.

У свою чергу Порошенко проінформував щодо обстрілів з боку російських бойовиків, всупереч домовленості про припинення вогню.

Він також наголосив на важливості безперешкодного доступу ОБСЄ до всіх районів окупованої території.

Президент закликав активізувати міжнародні зусилля для звільнення всіх українських заручників.

Як відомо, 29 вересня Верховний суд РФ підтвердив заборону Меджлісу кримськотатарського народу.

Українська правда

Теми: МеджлісНімеччина
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