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Верховний суд РФ заборонив Меджліс

Четвер, 29 вересня 2016, 16:11
Верховний суд РФ заборонив Меджліс

Верховний суд РФ підтвердив заборону Меджлісу кримськотатарського народу.

Про це повідомив у своєму Твіттері  журналіст "Радіо Свободи" Антон Наумлюк, який перебуває на засіданні суду.

"Верховний суд РФ підтвердив заборону Меджлісу кримськотатарського народу. Апеляція відхилена", - написав він.

Як відомо, глава Меджлісу, нардеп від фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров заявляв, що Меджліс буде остаточно заборонений в Росії після рішення Верховного суду РФ.

26 квітня підконтрольний Росії Верховний суд Криму ухвалив заборонити діяльність Меджлісу кримських татар на території анексованого півострова.

25 травня до Верховного суду Росії подано апеляцію на рішення про визнання Меджлісу кримсько-татарського народу екстремістською організацією і заборону його діяльності.

Члени Меджлісу протягом усієї анексії Криму Росією виступали з проукраїнською позицією.

Українська правда

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Теми: РосіяМеджліс
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