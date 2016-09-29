Пінчук оплачує організацію зустрічей нардепів у США – лобіст

Олігарх Віктор Пінчук у квітні цього року оплатив організацію зустрічей депутата від БПП Ольги Бєлькової до США з американськими політиками і лобістами.

Про це лобіст Даг Шон повідомив у своєму травневому звіті в Мін'юст США, йдеться у статті УП "Битва за Вашингтон. Лобі Віктора Пінчука".

Згідно зі звітом, загалом Пінчук заплатив 40 тисяч доларів, чотири тисячі з яких пішли саме на лобістську діяльність.

Як зазначено у документі, на замовлення Пінчука для Бєлькової лобісти вели переговори із 76 особами, чотири з яких погодилися з нею зустрітися.

Так, 6 квітня у Вашингтоні Бєлькова зустрічалася із Самуелем Чарапом, директором російської та євразійської програм у Міжнародному Інституті стратегічних досліджень.

12 квітня вона зустрілася із Ліз Зентос, директором із питань Східної Європи Ради національної безпеки США та її із колегою Еріком Кіарамеллою, що працює над українським питанням, Майклом Кіммеджом, який є у числі персоналу планування політики Держдепартаменту та з Девідом Кремером, що представляє Інститут Маккейна.

В останній зустрічі участь також взяв депутат від БПП Павло Різаненко. У коментарі УП він запевнив, що на організовану коштом фонду Віктора Пінчука зустріч "прийшов на запрошення Бєлькової".

Бєлькова підтвердила УП ці зустрічі, однак заявила, що зустрічалася з ними як депутат і заперечила факт оплати лобістських послуг Пінчуком.

"Не знала ні про які такі домовленості. Я була там(у Вашингтоні – ред.)на офіційне запрошення Atlantic Council", – сказала вона.

Коментуючи контакт з Дагом Шоном, вона заявила, що лиш попросила у нього надати контакти у сфері енергетики і отримала їх.

"Я вважала це дружнім проханням, а Даг мене просто підставив",–сказала вона УП.

На відміну від заяв Бєлькової, прес-служба Пінчука надала письмову відповідь Шона, де він підтвердив прохання Пінчука організувати зустрічі цих депутатів у США.

До отримання депутатського мандату у 2012 Бєлькова чотири роки працювала директором з міжнародних проектів Фонду Віктора Пінчука, зокрема вона керувала проектом WorldWideStudios. Саме там вона познайомилася з Шоном, який консультував фонд.

Учасниками програми WorldWideStudios були три нинішні депутати – Олексій Рябчин і Альона Шкрум від "Батьківщини" та представниця "Народного фронту" Наталія Кацер-Бучковська. Остання у попередньому скликанні Ради була помічницею депутатки Бєлькової.

Бєлькова, Рябчин і Кацер-Бучковська входять до комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, який, зокрема, розглядає питання зі сфери інтересів бізнесу Пінчука.

"Я в комітету займаюся напрямком газу. У мене одна адженда – просувати наших 4-5 законопроектів, тому я співпрацюю з НАК "Нафтогаз України", із "Укргазвидобування", – говорить Бєлькова.

У квітні минулого року Рада прийняла "зміни до законів щодо посилення прозорості видобувних галузей", які ініціювала Бєлькова. Сорок її поправок було враховано до закону "Про ринок природного газу".

Як відомо, у компанії "Укргазвидобування" також працюють колишні менеджери Пінчука, зокрема – заступник голови компанії Олександр Романюк, що раніше був радником гендиректора групи Пінчука East One.

Джерела "Української правди" в оточенні президента Порошенка на початку серпня запевняли, що Пінчук завдяки впливу на менеджмент компанії хоче отримати контроль над найперспективнішими родовищами державного підприємства.

За даними Мін'юсту США, Пінчук звертається за послугами Дагласа Шона вартістю у 40 тисяч доларів на місяць ще з 2011-ого року.

Шон активно обслуговує Демократичну партію США, зокрема – подружжя Клінтонів, мера Нью-Йорка Майкла Блумберга.

Відповідно до щорічних звітів фонду, Пінчук перерахував родині Клінтонів 8,1 мільйона доларів.

Українська правда