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У Києві охоронці бізнесмена з РФ погрожували зброєю журналістам - ЗМІ

Четвер, 29 вересня 2016, 18:33

Біля VIP-терміналу аеропорту "Київ" під час зйомок матеріалу про приватні літаки високопосадовців журналістів програми "Схеми" обшукали невідомі озброєні люди.

Про це у четвер пише "Радіо Свобода", зазначаючи, що ці події мали в ніч на 29 вересня.

"Близько першої години ночі троє невідомих озброєних людей підійшли до автомобіля знімальної групи і наказали вийти з нього. Журналіст Михайло Ткач вийшов і одразу показав журналістське посвідчення Радіо Свобода. Після чого невідомий чоловік у цивільній формі, погрожуючи пістолетом, почав у грубій формі вимагати відчинити двері автомобіля", йдеться у матеріалі.

 
Чоловік у цивільному направляє пістолет на журналістів

"Лише після того, як автомобіль обшукали, один зі співробітників показав нібито службове посвідчення старшого лейтенанта спецпідрозділу "Титан", - зазначають журналісти.

Згідно з їхніми спостереженнями, озброєні люди, охороняють приватну особу – російського бізнесмена Павла Фукса, який приземлився на приватному літаку та вийшов із VIP-терміналу аеропорту "Київ" у супроводі цих осіб невдовзі після інциденту.

 
Охоронець, який погрожував зброєю журналістам, відчиняє двері авто російському бізнесмену Павлу Фуксу

Редакція програми "Схеми" надіслала запит керівнику Нацполіції Хатії Деканоїдзе та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову з вимогою повідомити, чи мають стосунок ці особи до правоохоронних органів, та пояснити, на якій підставі люди зі зброєю без пояснення причин провели обшуки у авто журналістів, що показали посвідчення, які виконували редакційне завдання та проводили відеозйомку у публічному місці.

Також редакція вимагає дати оцінку роботі поліцейських, які приїхали на виклик журналістів, але відмовилися на місці встановити особи тих, хто здійснив обшук у авто та погрожував зброєю.

Теми: РосіякриміналЗМІ
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