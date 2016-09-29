У Києві охоронці бізнесмена з РФ погрожували зброєю журналістам - ЗМІ
Біля VIP-терміналу аеропорту "Київ" під час зйомок матеріалу про приватні літаки високопосадовців журналістів програми "Схеми" обшукали невідомі озброєні люди.
Про це у четвер пише "Радіо Свобода", зазначаючи, що ці події мали в ніч на 29 вересня.
"Близько першої години ночі троє невідомих озброєних людей підійшли до автомобіля знімальної групи і наказали вийти з нього. Журналіст Михайло Ткач вийшов і одразу показав журналістське посвідчення Радіо Свобода. Після чого невідомий чоловік у цивільній формі, погрожуючи пістолетом, почав у грубій формі вимагати відчинити двері автомобіля", йдеться у матеріалі.
"Лише після того, як автомобіль обшукали, один зі співробітників показав нібито службове посвідчення старшого лейтенанта спецпідрозділу "Титан", - зазначають журналісти.
Згідно з їхніми спостереженнями, озброєні люди, охороняють приватну особу – російського бізнесмена Павла Фукса, який приземлився на приватному літаку та вийшов із VIP-терміналу аеропорту "Київ" у супроводі цих осіб невдовзі після інциденту.
Редакція програми "Схеми" надіслала запит керівнику Нацполіції Хатії Деканоїдзе та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову з вимогою повідомити, чи мають стосунок ці особи до правоохоронних органів, та пояснити, на якій підставі люди зі зброєю без пояснення причин провели обшуки у авто журналістів, що показали посвідчення, які виконували редакційне завдання та проводили відеозйомку у публічному місці.
Також редакція вимагає дати оцінку роботі поліцейських, які приїхали на виклик журналістів, але відмовилися на місці встановити особи тих, хто здійснив обшук у авто та погрожував зброєю.