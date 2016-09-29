В Киеве охранники бизнесмена из РФ угрожали оружием журналистам - СМИ

У VIP-терминала аэропорта "Киев" во время съемок материала о частных самолетах высокопоставленных чиновниках журналистов программы "Схемы" обыскали неизвестные вооруженные люди.

Об этом в четверг пишет "Радио Свобода", отмечая, что эти события имели в ночь на 29 сентября.

"Около часа ночи трое неизвестных вооруженных людей подошли к автомобилю съемочной группы и приказали выйти из него. Журналист Михаил Ткач вышел и сразу показал журналистское удостоверение "Радио Свобода". После чего неизвестный мужчина в гражданской форме, угрожая пистолетом, начал в грубой форме требовать открыть двери автомобиля", - говорится в материале.

Мужчина в гражданском направляет пистолет на журналистов

"Только после того, как автомобиль обыскали, один из сотрудников показал якобы служебное удостоверение старшего лейтенанта спецподразделения "Титан", - отмечают журналисты.

Согласно их наблюдениям, вооруженные люди, охраняют частное лицо - российского бизнесмена Павла Фукса, который приземлился на частном самолете и вышел из VIP-терминала аэропорта "Киев" в сопровождении этих лиц вскоре после инцидента.

Охранник, который угрожал оружием журналистам, открывает двери авто российскому бизнесмену Павлу Фуксу

Редакция программы "Схемы" направила запрос руководителю Нацполиции доме Деканоидзе и министру внутренних дел Арсена Авакова с требованием сообщить, имеют ли отношение эти лица к правоохранительным органам, и объяснить, на каком основании люди с оружием без объяснения причин провели обыски в авто журналистов, показали удостоверения, выполняли редакционное задание и проводили видеосъемку в публичном месте.

Также редакция требует дать оценку работе полицейских, которые приехали на вызов журналистов, но отказались на месте установить личности тех, кто совершил обыск в авто и угрожал оружием.