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Питання порушення режиму тиші бойовиками може стати ребром - Оліфер

Четвер, 29 вересня 2016, 18:50

Українська сторона зробить ключовим питання порушення режиму тиші з боку ОРДЛО, якщо 30 вересня не відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції.

Про це повідомила прес-секретар представника України в Тристоронньої контактній групі Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

За її словами, за взаємною домовленістю учасників Тристоронньої контактної групи на 30 вересня було заплановано проведення засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції із запрошенням представників ОРДЛО.

Тема зустрічі - хід імплементації рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів.

"Однак скайп-зустріч не відбудеться у зв'язку з відмовою представника ОРДЛО", - повідомила вона.

Оліфер нагадала, що пункт №5 Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів передбачає можливість проведення зустрічі в режимі відеоконференції "з метою негайного припинення порушення цього Рамкового рішення".

"Українська сторона продовжує наполягати на проведенні такої зустрічі в режимі відеоконференції. Якщо ця відеоконференція не відбудуться, то 5 жовтня 2016 року на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську українська сторона поставить питання порушення режиму тиші з боку ОРДЛО як ключове", - підкреслила прес-секретар Кучми.

Українська правда

Теми: Кучмабойові дії
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