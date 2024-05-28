Микола Вересень про Кравчука й Чорновола, роль Медведчука за часів Кучми, скандал на "Прямому" та пародії Зеленського

Микола Вересень – зірка українського телебачення дев'яностих та нульових.



Хтось його пам'ятає з часів шоу "Табу", яке виходило на телеканалі 1+1. Або ж завдяки веденню програм на 5 каналі, NewsOne, "Прямому" чи "Еспресо".

Інші можуть знати Вересня за ролями в кіно чи виставах за мотивами епічних трагедій Леся Подерв'янського.

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"Українській правді" телеведучий цікавий не тільки через його минулі професійні звершення, невдачі, звільнення чи скандали.

Вересень працює в журналістиці з 1989 року – на його очах формувалася сучасна політична еліта.

Він випивав із українськими дисидентами, жартував з В'ячеславом Чорноволом, ставив незручні запитання Леоніду Кравчуку, піднімав тости з Леонідом Кучмою, працював на "плюсах", коли Віктор Медведчук намагався взяти українські медіа під свій контроль.

У Вересня є особисті історії, пов'язані з Віктором Ющенком, Віктором Януковичем, Петром Порошенком, Володимиром Зеленським.

Телеведучий розповідає напрочуд емоційно, активно жестикулюючи. Часом не добираючи висловлювань, що робить його мову ще більш живою.

У відеоінтерв'ю "Українській правді" Микола Вересень пригадує, як Україна здобувала свою незалежність, пояснює, чому Чорновіл програв Кравчуку і як Кучма випадково став президентом.

Микола Вересень описує вплив Медведчука на українську політику під час його роботи главою Адміністрації президента. Згадує, як Юлія Тимошенко конфліктувала з Ющенком та розповідає про свою зустріч із Януковичем.

Також телеведучий зізнається про зіпсовані відносини з Порошенком, скандальне звільнення з "Прямого" та говорить, як не дав Зеленському стати чемпіоном у КВК.

Роман Кравець, УП

Назарій Мазилюк, УП – фото та відео