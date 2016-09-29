Місія ОБСЄ скаржиться на міни на шляху з Богданівки до Петрівського

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що протитанкові міни досі заважають моніторити ситуацію в районі Петрівського Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ на Facebook.

"Протитанкові міни все ще лежать на дорозі з підконтрольної уряду Богданівки до підконтрольного "ДНР" Петрівського. СММ готова спостерігати, але їй перешкоджають", - сказано у заяві.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує здійснювати моніторинг ситуації з безпекою в Донецькій та Луганській областях. Однак її свобода переміщення обмежена.

Українська правда