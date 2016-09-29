Миссия ОБСЕ жалуется на мины на пути из Богдановки до Петровского

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что противотанковые мины до сих пор мешают мониторить ситуацию в районе Петровского Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ на Facebook.

"Противотанковые мины все еще лежат на дороге от подконтрольной правительству Богдановки до подконтрольного "ДНР" Петровского. СММ готова наблюдать, но ей препятствуют", - сказано в заявлении.

Как известно, Cпециальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью в Донецкой и Луганской областях. Однако ее свобода перемещения ограничена.

Украинская правда